Foment del Treball impulsa un hub català d'empreses estratègiques de defensa i seguretat

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha anunciat que impulsarà un hub català d'empreses estratègiques de defensa i seguretat que contribuirà als plans i programes europeus de defensa, en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha fet després de les diferents reunions amb organismes europeus que ha mantingut una delegació de la patronal, encapçalada pel seu president, Josep Sánchez Llibre, a Brussel·les (Bèlgica).
Ha explicat que la voluntat és aprofitar "el gran potencial de la indústria catalana, d'alta capacitat tècnica i tecnològica, innovadora i amb personal altament qualificat", per aplicar tecnologia de doble ús en àmbits com les comunicacions i sistemes de navegació, entre d'altres.
La patronal ha assenyalat que el Govern central preveu invertir 10.000 milions d'euros anuals en el Pla d'acció industrial i tecnològic per a seguretat i defensa, dels quals Foment reclama que el 20% es destinin a Catalunya, l'equivalent a 2.000 milions anuals.
Sánchez Llibre ha assenyalat que la voluntat de l'organització és que "Catalunya sigui part activa en la construcció d'una Europa més segura, innovadora i industrialment forta".
SECTORS
En unes declaracions a la premsa després de les reunions, Sánchez Llibre ha explicat que aquests fons es podrien destinar al sector de l'automòbil i de fabricació de components per a l'automòbil.
Ha afegit que un altre sector que es podria beneficiar dels fons pel seu doble ús civil i militar és el químic, a més del dels satèl·lits i el de fabricació de drons.