Foment del Treball i Get Up s'alien per impulsar l'ocupació de famílies vulnerables

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

Els presidents de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i de la fundació Get Up, Guillermo Vallet, han signat un acord de col·laboració per "promoure l'ocupabilitat, l'educació econòmica i el benestar emocional de les persones més desfavorides".

Foment ha dit aquest divendres en un comunicat que la col·laboració té l'objectiu d'"aprofitar la capacitat de la patronal per connectar les empreses amb les famílies" que acompanya la fundació.

El conveni també contempla la promoció de l'educació econòmica i el benestar emocional de persones vulnerables, i oferir-los oportunitats laborals, formació i suport.

Sánchez Llibre ha destacat la importància de "crear sinergies" entre el món empresarial i les iniciatives socials, i ha recordat que és un dels compromisos de la patronal.

Vallet ha celebrat que l'acord permetrà ampliar l'abast i la profunditat de les intervencions de Get Up.