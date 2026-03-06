Foment del Treball i la Fundació Cassià Just col·laboren en la inclusió laboral

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de la Fundació Cassià Just, Josep Lluís Cleries, han signat un acord per impulsar la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat, informa la patronal en un comunicat aquest divendres.
La col·laboració té l'objectiu de donar a conèixer els projectes socials que impulsa l'entitat i difondre la seva missió als associats de l'organització.
Foment difondrà els projectes de la Fundació a través d'articles i entrevistes en la seva revista, i incorporarà l'entitat al Portal Compromesos, que aglutina les entitats i projectes socials amb els quals col·labora la patronal.