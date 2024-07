Foment del Treball exigeix retirar l'ampliació de la ZEPA del delta del Llobregat

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exigit la retirada de l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) del delta del Llobregat (Barcelona), anunciada dimarts passat pel Govern, ha explicat la patronal en un comunicat aquest dijous.

Sánchez Llibre ho ha dit en un acte al costat del president de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Baldiri Ros, i ha afegit que l'actuació del Govern és "impresentable, irresponsable i inadequada".

"Ens sentim estafats pel Govern. No s'ha complert el que vam acordar. I aquest Govern se'n va amb una decisió extemporània i vergonyosa presa sense consens", ha afegit Sánchez Llibre.

El president de l'organització ha assegurat que si cal portaran "aquest despropòsit a les instàncies administratives i judicials pertinents".

Ros, per la seva banda, ha assegurat que l'ampliació afecta la indústria agroalimentària, no soluciona les demandes de la Unió Europea (UE) i no té suport parlamentari.