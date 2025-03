Foment del Treball estrena "el primer assistent d'IA" per atendre empreses i professionals

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha engegat "el primer assistent virtual basat en intel·ligència artificial (IA) generativa dissenyat per atendre empreses i professionals" en temps real, informa en un comunicat aquest dimarts.

"El nostre compromís és estar al costat de l'ecosistema empresarial, oferint-los les eines per afrontar els reptes del present i del futur", ha assegurat el director executiu de la patronal, Laureà Folch, sobre FomentIA, que ha qualificat com una aposta estratègica per transformar la interacció amb les empreses i els professionals.

Es tracta d'una "eina intel·ligent capaç de respondre consultes en temps real i optimitzar l'experiència d'usuari" i Foment està desenvolupant una versió exclusiva destinada únicament als seus socis.