Foment i Ercros destaquen el paper de la química en el sector industrial i l'economia

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el CEO d'Ercros, João de Mello, han destacat el paper de la química tant en el sector industrial com en el conjunt de l'economia, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
La trobada s'ha centrat en la situació actual del sector, després de l'èxit de l'oferta pública d'adquisició (OPA) que el grup lusità Bondalti va fer sobre l'empresa catalana.
Durant la reunió s'ha posat en valor el paper d'Ercros com "una companyia de referència dins la indústria química" i la seva vinculació a altres sectors.
La patronal ha destacat la importància d'aquesta indústria com un "sector estratègic per a Catalunya" i el conjunt de l'economia pel seu impacte directe i el seu paper en cadenes de valor industrial.
La trobada s'emmarca en l'agenda de contactes de Foment del Treball amb empreses de referència per "reforçar el diàleg amb el teixit productiu".