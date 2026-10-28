Foment del Treball envia la seva solidaritat a les víctimes de l'accident d'Urda (Toledo)

JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha enviat la seva solidaritat a les víctimes de l'accident ferroviari d'aquest dimecres a Urda (Toledo) en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Des de Foment del Treball volem fer arribar la nostra solidaritat a les víctimes de l'accident ferroviari d'Urda i a les seves famílies", ha dit la patronal.
Ha afegit que és "un moment terrible" i que la seva voluntat és fer arribar la seva estima a tots els afectats.