Foment del Treball destaca l'"esforç empresarial" darrere la millora de l'ocupació

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha destacat aquest dimarts que hi ha un "esforç empresarial" darrere de la millora de l'ocupació i ha demanat un entorn favorable per al creixement empresarial.
Ha reaccionat així en un comunicat a la rebaixa de l'atur al maig, que es va reduir en 6.900 persones al maig a Catalunya (-2,19%), després de baixar un 2,77% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en 307.627.
La patronal presidida per Josep Sánchez Llibre ha afirmat que l'augment de costos laborals, l'absentisme i les dificultats per cobrir vacants "continuen condicionant el potencial de creixement de l'ocupació".