Foment del Treball demana "seguretat, estabilitat i confiança" per a les empreses de Ceuta

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha demanat "seguretat, estabilitat i confiança" per a les empreses de Ceuta i ha considerat que les mesures extraordinàries de suport aprovades pel Govern central són un pas necessari però no definitiu.
"Ara és fonamental que els ajuts arribin amb rapidesa i eficàcia a qui els necessita", ha afirmat aquest dilluns la patronal en un comunicat.
L'organització empresarial ha reclamat coordinació a les administracions i "escoltar les demandes de la societat de Ceuta, a més de la mateixa Confederació d'Empresaris de Ceuta".