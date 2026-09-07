Publicat 07/09/2026 17:52

Foment del Treball demana "seguretat, estabilitat i confiança" per a les empreses de Ceuta

Archivo - La seu de Foment del Treball
FOMENT DEL TREBALL - Arxiu

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha demanat "seguretat, estabilitat i confiança" per a les empreses de Ceuta i ha considerat que les mesures extraordinàries de suport aprovades pel Govern central són un pas necessari però no definitiu.

"Ara és fonamental que els ajuts arribin amb rapidesa i eficàcia a qui els necessita", ha afirmat aquest dilluns la patronal en un comunicat.

L'organització empresarial ha reclamat coordinació a les administracions i "escoltar les demandes de la societat de Ceuta, a més de la mateixa Confederació d'Empresaris de Ceuta".

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