Foment del Treball demana més estabilitat laboral davant "la desacceleració" de l'ocupació

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha demanat més estabilitat laboral davant "la desacceleració" interanual de l'ocupació del tercer trimestre a Catalunya, en què el nombre de desocupats va registrar un augment relatiu del 3,35% respecte al mateix període del 2023, amb 12.100 persones més.

En un comunicat per valorar les dades de l'enquesta de població activa (EPA) d'aquest divendres, ha analitzat que l'ocupació ha perdut ritme en els últims trimestres, per la qual cosa ha apostat per "revertir aquesta situació".

"És evident que les propostes del Ministeri de Treball perjudiquen les empreses i les futures inversions. És clau tornar a una situació d'estabilitat laboral", ha afegit la patronal.