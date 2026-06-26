Foment del Treball crea el Premi al millor treball de recerca de batxillerat sobre empresa

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
El premi comptarà amb una dotació de 3.000 euros per al treball guanyador
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha anunciat la creació del Premi al millor treball de recerca de batxillerat sobre empresa, per reconèixer els treballs d'alumnes centrats "en el món de l'empresa, l'economia i els grans reptes de transformació econòmica i social".
En un comunicat aquest divendres, explica que s'emmarca en les iniciatives pel Dia de l'Empresari, que serà aquest dissabte, i ha reivindicat la figura de l'empresa i de l'empresari com un "factor indispensable per a la cohesió social i el progrés del país".
El premi neix amb la vocació de tenir una continuïtat anual i pretén "estimular entre els estudiants l'interès per la recerca aplicada, el pensament crític i la comprensió rigorosa dels processos econòmics i empresarials".
Els centres educatius actuaran com un "primer filtre de qualitat", ja que seleccionaran els treballs que considerin més rellevants per presentar-los a la convocatòria, i el premi comptarà amb una dotació de 3.000 euros per al treball guanyador, a més d'un diploma acreditatiu i el reconeixement institucional al centre educatiu.
A més a més, el jurat podrà concedir accèssits o mencions especials als treballs que destaquin per la seva qualitat, originalitat i rellevància.
LA CONVOCATÒRIA
L'obertura de la primera convocatòria serà durant el primer trimestre del curs 2026-2027, quan s'aprovaran i publicaran les bases reguladores, i es podran rebre candidatures fins al 15 d'abril del 2027.
Entre abril i maig del 2027 el jurat analitzarà les candidatures i els treballs més ben valorats podran ser convocats a una presentació o defensa davant el jurat, i el juny serà la resolució i lliurament del premi en el marc dels actes institucionals pel Dia de l'Empresari.