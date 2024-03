Foment del Treball crea un grup d'independents per interpretar millor les balances fiscals

Sánchez Llibre calcula les conclusions per a setembre o octubre després del cicle electoral

BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha creat un grup de treball sobre les balances fiscals de les comunitats autònomes integrat per "experts independents", ha explicat el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, en una entrevista d'Europa Press.

La presidirà el coordinador de l'Institut d'Estudis Econòmics de Foment, Jordi Alberich, i comptarà amb el director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, i el catedràtic de la UPF Guillem López Casasnovas.

També hi haurà el catedràtic emèrit de la Universitat de València Francisco Pérez i el de la Universitat de Vigo Santiago Lago; la professora de la UB Rosa Nonell; la doctora per la mateixa universitat Maite Vilalta, i el doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, catedràtic d'Economia Aplicada, primer rector de la Universitat Abat Oliba CEU i director de l'Institut de l'Empresa Familiar, Juan Corona.

CONCLUSIONS PER INTERPRETAR LES BALANCES

Estudiaran així entorn de la balança fiscal, que és la diferència entre la inversió del Govern central en una comunitat autònoma i els impostos que aquesta comunitat aporta al conjunt de l'Estat.

Sánchez Llibre ha dit que no treballen amb un "horitzó en concret" i que les comissions de treball de la patronal tenen una durada mitjana de sis mesos, per la qual cosa preveu les conclusions per a setembre o octubre, quan hagi acabat el cicle electoral de comicis catalans, bascos i europeus, ha destacat.

L'objectiu és "extreure conclusions rellevants per interpretar les balances fiscals", ja que ha opinat que les dades disponibles fins al moment no són suficients.

Així, la patronal aspira a reflectir el "flux econòmic entre comunitats autònomes i també, si és possible, determinar quins són els dèficits que hi ha entre les diferents administracions autònomes i amb l'administració de l'Estat".

DADES

L'Institut d'Estudis Fiscals (IEF) ha publicat aquest març la primera fase de dades brutes perquè centres d'estudis, administracions i investigadors elaborin els seus pròpis balanços fiscals, en el marc dels compromisos adquirits amb Junts per a la investidura del president, Pedro Sánchez.

La titular del departament, María Jesús Montero, va assegurar llavors que "hi ha diferents metodologies, i per tant cada centre gestiona la seva".

La Generalitat va criticar en un comunicat que aquestes dades "no aporten cap novetat", va dir que ja eren públiques i va insistir en què el Govern central publiqui la territorialització de la despesa, és a dir, a quin territori es destina cada programa.