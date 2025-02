Foment del Treball censura l'actitud de les administracions amb la propietat de la Casa Orsola

Neguen que l'amo de la finca sigui un especulador i demanen respecte a la llei

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha censurat l'actitud de les administracions amb la propietat de la Casa Orsola de Barcelona, i ha insistit en la defensa "radical" de la propietat privada.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que el desnonament d'un inquilí estava previst divendres, però es va impedir actuar a la comitiva judicial i finalment s'ha ajornat fins al 18 de febrer.

"La patronal catalana vol expressar el seu suport al propietari de l'edifici", han dit, després d'indicar que s'ha de respectar la llei i la seva aplicació i que les administracions públiques haurien d'ajudar la propietat i no pas pressionar-la fins a extrems molt pròxims a la coacció, en les seves paraules.

Foment ha defensat que no es pot privar ningú de la seva propietat, ni imposar-li càrregues, servituds o prestacions no establertes en les lleis, i que els que pretenen això estan coaccionant i intimidant il·legalment per privar un propietari legítim de la seva propietat.

DEFENSEN LA PROPIETAT

Han al·legat que el propietari de la Casa Orsola "no és un especulador, sinó una persona que ha actuat conforme al dret, amb diligència i responsabilitat".

A més a més, han assegurat que es fa servir públicament "amb molta lleugeresa" el terme especulació, i han manifestat textualment que no hi ha un dret a viure on es vulgui al preu que es vulgui.

DETERIORACIÓ DE LA CASA ORSOLA

Els darrers 3 anys, la patronal ha indicat que l'edifici de la Casa Orsola ha estat objecte de campanyes de desprestigi, ocupacions il·legals i fins i tot actes vandàlics que han deteriorat un patrimoni modernista.

Han manifestat que el propietari ha dit en una carta pública que es planteja vendre la finca: "És una mala notícia per a Barcelona i per a Catalunya que empresaris catalans decideixin deixar d'invertir al nostre país. Un tret al peu perillós".

Han destacat que si la finca es ven, és possible que "els inquilins es trobin amb un autèntic especulador que no tindrà cap interès a preservar el patrimoni ni a trobar acords".