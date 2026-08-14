Foment del Treball celebra la pròrroga a la central d'Almaraz i demana el mateix per a les centrals de Catalunya

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha celebrat la decisió del Govern d'Espanya de la prorrogar l'activitat de la central nuclear d'Almaraz (Extremadura), que seguirà oberta fins a 2030, i ha demanat que es garanteixi també la continuïtat de les centrals catalanes.
"És un pas en la bona direcció i confirma el que Foment defensa des de fa temps: la política energètica s'ha de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, no en plantejaments ideològics", ha defensat la patronal en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
A més, ha demanat al Govern que revisi el calendari nuclear i sosté que fa falta aplicar el mateix criteri en les centrals d'Ascó I, Ascó II i Vandellós II (Tarragona): "Catalunya no es pot permetre prescindir d'una energia estable, no emisiva i essencial per a la competitivitat de la nostra indústria", ha subratllat.