Foment del Treball celebra que l'acord Junts-PSOE inclogui el retorn d'empreses a Catalunya

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha celebrat que l'acord entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez com a president del Govern central inclogui un pla per promoure el retorn a Catalunya de la seu social de les empreses que van canviar d'ubicació "a altres territoris en els últims anys".

En un comunicat d'aquest dijous, la patronal ha afegit que "la condició necessària per al retorn de les empreses" a Catalunya és la suma de l'estabilitat i la seguretat jurídica.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistit en la necessitat que tornin aquestes companyies "perquè és a Catalunya on han de ser".