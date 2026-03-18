Foment del Treball i la catedral de Barcelona signen un conveni de col·laboració

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i la catedral de Barcelona, a través d'Amics de la Catedral, han signat un acord de col·laboració per impulsar projectes i activitats d'interès comú, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
L'acord ha estat signat pel degà del Capítol de la catedral, Santiago Bueno, i el secretari general de Foment del Treball, David Tornos.
La col·laboració estableix la difusió de l'activitat de la catedral entre els associats de la patronal, la incorporació d'Amics de la Catedral al Portal Compromesos de Foment i la difusió conjunta d'activitats i notícies a través dels canals de les dues entitats.