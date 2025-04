Foment del Treball avisa: si l'OPA BBVA-Sabadell prospera, les pimes perdrien 75.000 milions en crèdits

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball i vicepresident de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha advertit aquest dimarts que, segons un càlcul de la seva organització "bastant ajustat i encertat", els 150.000 milions d'euros que Banc Sabadell està concedint a les pimes es reduirien en 75.000 milions si prospera l'oferta pública d'adquisició (OPA) que BBVA ha llançat sobre l'entitat catalana.

"Per tant, si aquesta OPA prosperés, les petites i mitjanes empreses probablement podrien perdre al voltant de 75.000 milions de crèdits. És una dada objectiva i que ens agradaria moltíssim que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) tingués damunt la taula a l'hora de resoldre aquesta situació", ha subratllat en la seva intervenció durant un esmorzar organitzat per Nueva Economía Fórum.

"Els empresaris sabem que quan hi ha una fusió de dos grans bancs o de dos bancs de les característiques com BBVA i el Sabadell, el risc que donen els bancs als clients és molt alt. Mai és 2 més 2 és 4. Si una empresa té 2 de risc a BBVA i 2 de risc a Banc Sabadell, si hi ha aquesta fusió, mai aquest client, aquesta petita i mitjana empresa en rebrà 4 del banc resultant. L'experiència és aquesta", ha explicat.

Així, ha insistit que això va quedar demostrat amb la crisi de Lehman Brothers i amb les últimes fusions bancàries que s'han materialitzat a Espanya, en les quals sempre s'ha vist que "2 més 2, com a màxim poden ser 3 o 2,5".

El president de la patronal catalana ha recordat que quan la CNMC va plantejar la possibilitat que diferents organitzacions poguessin entrar en el projecte de fusió per plantejar referències positives o negatives, no es va incloure Foment del Treball, raó per la qual va presentar un recurs davant l'Audiència Nacional en què plantejava mesures cautelars perquè Competència no es pronunciés fins a conèixer tots els arguments presentats per les empreses i entitats personades en el projecte de fusió.

"Nosaltres, des de Foment del Treball, ens hi volíem personar per poder explicar totes aquestes qüestions. Curiosament, l'Audiència Nacional va acceptar el nostre recurs, contra tot pronòstic (...) L'Audiència Nacional ja ha informat l'advocat de l'Estat de la CNMC i té un mes per definir quina serà la seva posició definitiva", ha indicat.

En aquest context, el president de la patronal catalana entén que no s'hauria de materialitzar aquesta fusió fins que el recurs de l'Audiència Nacional presentat per Foment del Treball no estigués resolt. "No sabem quan estarà resolt. Probablement el pròxim mes o mes i mig", ha apuntat.

Sánchez Llibre ha afirmat a més que l'OPA hostil de BBVA a Banc Sabadell és "una OPA domèstica", no transfronterera, ja que no es tracta d'una operació entre un banc espanyol i un altre italià o alemany, sinó entre dues entitats espanyoles.