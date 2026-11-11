Foment del Treball assegura que el seguiment de la vaga general "està sent baix" a Catalunya

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora de Laboral de Foment del Treball, Yésika Aguilar, ha assegurat que el seguiment de la vaga general d'aquest dimecres "està sent baix" a Catalunya, en declaracions enviades als mitjans a través d'un vídeo.
Aguilar ha lamentat que els talls de carreteres i els serveis mínims "insuficients" en el transport públic han dificultat que els treballadors puguin arribar als seus llocs de treball, i que els serveis mínims no s'han complert íntegrament.
Ha afegit que el consum elèctric respecte a aquest dimarts s'ha reduït un 11%, i ha reclamat que aquells que vulguin anar a treballar han de poder accedir-hi.