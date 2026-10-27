Foment del Treball alerta de l'afebliment del mercat laboral

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat de l'afebliment del mercat laboral a Catalunya, després "del pitjor registre d'atur en un tercer trimestre des del 2012".
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de l'enquesta de població activa (EPA), que l'atur va pujar en 18.900 persones el tercer trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (+5,5%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,30% (respecte al 7,9% del trimestre anterior), mentre que els ocupats van créixer fins als 3,999 milions.
La patronal ha reclamat reforçar la capacitat de generació d'oportunitats del teixit productiu i "muscular les polítiques actives per poder absorbir el creixement de la població activa".