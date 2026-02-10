Foment alerta que el decret de regularització pot "generar greus disfuncions"

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat que el text del decret de regularització impulsat pel Govern central pot "suposar greus disfuncions" i ha reclamat garanties, en les seves paraules, molt més estrictes, informa en un comunicat aquest dimarts.
La patronal ha reafirmat el seu suport a la regularització, tot i que ha assenyalat que la proposta actual "no aporta les garanties jurídiques i operatives imprescindibles per a un procés segur".
Ha afegit que aquesta versió "desperta inquietud entre sectors amplis de la societat catalana", ja que elements com el control i la verificació poden quedar insuficientment regulats, en les seves paraules.
L'organització ha assenyalat com "especialment greu" que la manca d'antecedents penals al país d'origen es pugui acreditar amb una declaració responsable en alguns casos.
A més a més, ha subratllat la necessitat de tenir en compte els antecedents policials i no només els penals, i que els antecedents policials i les causes pendents haurien de comportar la suspensió del procés fins a aclarir la situació.