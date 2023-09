Foment del Treball adverteix de l'"afebliment" de l'economia en els últims mesos del 2023

Preveu que l'atur s'estancarà i que la inflació pujarà

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha advertit que, durant els últims mesos de l'any, l'economia catalana i del conjunt d'Espanya patiran un afebliment que es reflectirà en un "estancament de l'atur".

Així ho han explicat el director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, i el president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat, Valentí Pich, aquest dimecres en una roda de premsa per presentar l'Informe de Conjuntura Econòmica de l'últim trimestre del 2023.

Segons la patronal, el refredament de l'economia també es veurà reflectit en menys capacitat de recaptació per part de les administracions, cosa que les obligarà a ajustar el dèficit públic "per la part de les despeses i no amb els ingressos".

A més a més, la inflació registrarà augments "apreciables" fins al desembre, a causa de la baixada del preu dels productes energètics a finals del 2022.

La patronal ha coincidit amb la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), que espera que l'any tanqui amb un IPC del 4,8% i que el 2024 sigui del 2,1%.

Aquesta "inflació més persistent" obligarà els bancs centrals a tenir uns tipus d'interès alts o fins i tot a incrementar-los.

La patronal ha analitzat que les mesures que s'han de prendre per fer front a l'afebliment de l'economia espanyola i catalana passen per millorar de la productivitat i "reforçar l'agenda econòmica i política".

INTERNACIONAL

Foment també ha recordat les previsions dels principals organismes internacionals, que apunten que durant els últims mesos del 2023 hi haurà "menys activitat comercial i una inflació inferior", però en nivells relativament elevats.

També ha assenyalat que el creixement del preu mundial del petroli condicionarà el cicle d'enduriment de la política monetària.

ANÀLISI

Durant el període analitzat per la patronal, s'han mantingut les hores treballades i el mercat de treball ha mostrat "indicadors encara resilients en termes d'ocupació i afiliació".

La morositat bancària s'ha mantingut "en mínims", però ha augmentat el cost del crèdit i han caigut els préstecs a les llars espanyoles.

La tendència general de la inflació ha estat descendent, tot i que la subjacent ha estat en nivells elevats, i els ingressos per recaptació han pujat "a causa de l'increment de les rendes nominals per la inflació" i els impostos al sector energètic i bancari.

Amb tot, Espanya ha registrat "una desacceleració de l'economia, especialment del consum privat i les exportacions".

S'ha reduït l'aportació de la demanda exterior, "amb un estancament de la indústria i una desacceleració dels serveis", tot i que a Catalunya aquests sectors han pujat.