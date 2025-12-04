Foment reuneix 500 assistents en la segona edició del World Token Congress 2025

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha reunit més de 500 assistents, entre ells directius, pimes, startups, experts jurídics i representants institucionals, en el World Token Congress 2025 (WTC25), que ha tancat aquest dijous la seva segona edició a la seu de la patronal, informa en un comunicat.
Coorganitzat per Foment i la CEOE, en aliança amb els fundadors de World Token Congress i de l'Ajuntament de Barcelona, l'esdeveniment s'ha centrat en aquesta ocasió en la tokenització, el blockchain i els actius digitals aplicats al negoci.
La vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, ha situat la digitalització i l'adopció de tecnologies emergents entre les prioritats de la patronal per reforçar la competitivitat, i ha destacat que "Catalunya disposa del talent i del teixit empresarial per liderar aquesta nova economia digital a Europa".
"No estem aquí per parlar de futuribles, sinó de solucions que ja funcionen", ha subratllat, insistint que la tokenització i el blockchain han deixat de ser un experiment per convertir-se en una infraestructura digital que millora l'eficiència i la transparència.
Per la seva banda, la directora d'Innovació de Foment, Maria Mora, ha recordat que aquest any l'esdeveniment "aposta per verticals específiques i per enfocaments diferents per entendre com aquesta tecnologia està transformant molts dels sectors productius de l'economia".