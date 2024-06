Foment reuneix 21 entitats del tercer sector a Barcelona per demanar col·laboració públic-privada

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Foment del Treball ha reunit 21 entitats del tercer sector en la jornada 'Compromesos' que ha celebrat aquest dimarts per demanar una "millor eficiència" en la col·laboració públic-privada, informa en un comunicat.

Entre d'altres, hi han participat Arrels Fundació, Fundació Pere Tarrés, la Creu Roja, Associació contra el Càncer a Barcelona, el Banc de Sang i Teixits, La Marató de 3Cat i Càritas Catalunya.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que els empresaris faran "el més necessari per millorar la vida de tots els ciutadans allà on no pot arribar el sector públic" i ha dit que tenen --textualment-- ànima social.

Per la seva banda, les entitats han reclamat més implicació empresarial i "més visibilitat" per als seus projectes, que segons han explicat requereixen ajuda material i econòmica.

La trobada ha abordat tres "causes socials comunes" --atenció a col·lectius vulnerables, recerca sanitària i inserció laboral-- en tres taules rodones.