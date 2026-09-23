Publicat 23/09/2026 12:52

Foment rep el Consell de Shanghai (Xina) per a la promoció del comerç internacional

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president del Consell de Shanghai (Xina) per a la promoció del comerç internacional, Li Dong
FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha rebut una delegació del Consell de Shanghai (Xina) per a la promoció del comerç internacional, informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.

La trobada ha servit per explorar vies de col·laboració per fomentar la inversió catalana a la Xina i adoptar inversions xineses a Catalunya.

La visita s'emmarca en les relacions institucionals de Foment del Treball amb organitzacions empresarials i econòmiques internacionals.

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