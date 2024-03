Foment reclama una "fiscalitat més justa", ampliar l'aeroport, el Hard Rock i la B-40 en els pressupostos

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reclamat que els pressupostos de la Generalitat 2024 incloguin una "fiscalitat més justa", l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, la creació del complex Hard Rock i la B-40.

La patronal s'ha posicionat sobre el projecte de llei dels comptes catalans i basa les seves reclamacions en 4 punts, segons explica en un comunicat aquest divendres.

D'una banda, Foment considera que Catalunya "necessita tenir pressupostos en un context d'afebliment econòmic", per la qual cosa demana a les forces polítiques del Parlament que arribin a un pacte i valora l'acord del Govern i el PSC-Units.

DÈFICIT

Avala l'augment de la inversió, però no el de la despesa pública per l'elevat dèficit: "Estem davant uns pressupostos de caràcter expansiu com mostra el fort augment que experimenta la despesa pública. Cal avaluar i millorar l'eficiència d'aquesta despesa i així mateix reduir-la".

La patronal considera que s'haurien de plantejar "reduccions en la imposició, per millorar la competitivitat del sistema fiscal català", concretament estendre la deflactació de la tarifa de l'IRPF en el seu conjunt per evitar que es carregui als ciutadans el cost de la inflació.

"Així s'evitaria el que s'anomena progressivitat en fred, és a dir, pagar més impostos perquè hi ha inflació", afirma Foment, que insisteix a eliminar l'impost de patrimoni o bonificar-lo al màxim, i en una fiscalitat competitiva que no perjudiqui l'activitat dels nostres sectors productius, comercials i turístics.

Reclama avançar en projectes estructurals com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona "per ser estratègic", i recorda el conjunt de propostes que va fer la patronal i el compromís del president Pere Aragonès d'abordar l'ampliació després de les eleccions municipals.

Defensa la culminació del projecte Hard Rock a Tarragona, a més de completar el corredor viari de la B-40.