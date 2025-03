Foment reclama a Brussel·les que ampliar l'Aeroport de Barcelona sigui d'interès prioritari

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat sigui considerada projecte d'interès prioritari, informa en un comunicat aquest dimecres.

Ho ha dit en un viatge a Brussel·les (Bèlgica), on s'ha reunit amb membres de la Comissió Europea (CE) i el Parlament Europeu per "tractar diversos assumptes que preocupen el món empresarial català".

En les reunions ha indicat que és "imperatiu que el Govern doni resposta a la carta d'emplaçament per fer possible l'ampliació" i que elabori tan aviat com sigui possible el pla de gestió.

La patronal ha afegit que cal que el Govern "presenti el pla de gestió aeroportuària" per impulsar el procés.

Així mateix, ha assenyalat la necessitat d'anticipar mesures ambientals compensatòries a mitjà i llarg termini per reduir substancialment l'impacte futur i que els nous hàbitats naturals "comencin a funcionar".