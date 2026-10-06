Foment rebutja una vaga general que considera aliena "al món laboral"

FOMENT DEL TREBALL - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball considera "incomprensible que es pretengui convertir les empreses, els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general plantejada com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge i, per tant, aliens al món laboral", informa en un comunicat aquest dimarts.
La patronal catalana, que ha respost així a la convocatòria de vaga general anunciada dilluns pels sindicats, s'alinea amb la posició expressada per la CEOE en aquest mateix sentit: "Les reivindicacions plantejades tenen com a destinataris el Govern central i els grups parlamentaris, atès que són les administracions i el poder legislatiu els que tenen les competències per impulsar els canvis reclamats".
Per aquest motiu, Foment rebutja que es traslladi a les empreses i als treballadors "el cost econòmic i social d'una mesura de pressió que no té en l'àmbit empresarial el seu destinatari".
La patronal considera aquesta iniciativa "encara més inoportuna en l'actual context d'incertesa internacional", marcat pels conflictes geopolítics i per un entorn especialment exigent per a la competitivitat i l'activitat empresarial.
"Afegir noves disrupcions a l'economia no contribueix a generar l'estabilitat i la confiança que necessiten empreses i ciutadans", afirma la patronal.