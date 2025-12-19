Foment qualifica d'"atemptat contra la propietat privada" la regulació del lloguer de temporada

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha qualificat com un "atemptat contra la propietat privada" la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions contemplada en el projecte de llei aprovat dijous pel Parlament.
Segons ha explicat l'entitat aquest divendres en un comunicat, el paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge i urbanisme que va tirar endavant amb el suport del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP "és una mostra inacceptable i inassumible d'intervencionisme".
"Això no és una regulació equilibrada, sinó una ofensiva que elimina drets, alimenta la inseguretat jurídica i redueix el parc disponible", ha assenyalat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
Des del punt de vista del mercat, la patronal també ha advertit d'una possible reducció de l'oferta, ja que "quan el risc regulatori creix, molts propietaris retiren els habitatges del mercat", i això acaba per tensionar els preus.
Pel president de la patronal, la normativa no soluciona el fons del problema, com és la manca d'oferta d'habitatge, i, fins i tot, converteix Catalunya en un "entorn imprevisible per invertir, tant per a grans operadors com per a petits estalviadors i famílies".