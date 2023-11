Foment planteja allargar la pista de l'Aeroport del Prat per sobre la Ricarda

Proposa crear una zona humida amb l'expropiació de sòl agrícola



La Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat impulsada per Foment del Treball ha plantejat allargar la tercera pista de la infraestructura 840 metres per sobre la Ricarda, "preservant la biodiversitat subaqüàtica" i l'espai natural.

"Dona prou recorregut per tenir-hi a sota un espai d'entre 1,6 i 2,5 metres per sobre la làmina d'aigua", ha explicat el president de la comissió, Lluís Moreno, en la presentació de les conclusions a les quals s'ha arribat aquest dilluns a la seu de la patronal catalana.

La proposta contempla la construcció d'una estructura d'uns 300 metres de llarg per uns 200 d'ample sostinguda per pilones de 55 metres, un sistema "semblant al que es va plantejar a la pista sobre el mar però la longitud de les pilones molt més curta".

Amb això, vol aconseguir que la pista arribi als 3.500 metres de longitud i englobi el 100% de la càrrega màxima de pagament, mentre que la proposta d'Aena "es quedava curta i perdia el 2%", ha comparat Moreno.

La Comissió ha qualificat l'opció d'altament viable i ha defensat --textualment-- que les dificultats legals i mediambientals podrien ser superades sense més inconvenients: "És una proposta més, no és la preferida de ningú", ha resolt el president.

Ha xifrat el cost estimat en "uns 100 o 200 milions d'euros" més que els 263 milions d'euros de la proposta que plantejava Aena per ampliar aquesta pista 500 metres.

Aquesta proposta té una "possibilitat superior a les altres opcions d'allargament de la pista" d'afectar el funcionament del Port de Barcelona, per la qual cosa Moreno ha obtat per consensuar-la amb l'enclavament portuari.

11 PROPOSTES

Els 49 membres actius de 21 entitats de la societat civil catalana han analitzat l'impacte ambiental, social i econòmic d'11 propostes, que traslladaran aquest mateix dilluns al president del Govern central i de la Generalitat, els alcaldes de Barcelona i el Prat de Llobregat (Barcelona) i els grups representats al Parlament i al Congrés.

"Farem de l'Aeroport de Barcelona-el Prat el més sostenible i ecològic del món. O ara o mai", ha insistit el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, qui ha assegurat que faran el que calgui per aconseguir l'ampliació.

La comissió ha conclòs que "les propostes més adequades" són, l'allargament de la tercera pista per sobre la Ricarda i recuperar les pistes independents, si bé Moreno ha advertit --textualment-- que no hi ha una solució miraculosa.

Ha lamentat que Aena presentés la seva proposta "de manera barroera, massa precipitada i poc explicada", mentre que ha al·ludit condicionants legals per assenyalar la derivació del trànsit aeri als aeroports de Tarragona i de Reus (Tarragona) com el pitjor plantejament de tots.

Així mateix, ha dit que ara com ara ampliar la pista sobre el mar "no és una solució", si bé ha qualificat de voluntariosa la proposta i creu que no és descartable recuperar-la més endavant.

CREAR UNA ZONA HUMIDA

La directora de desenvolupament d'Esteyco, Imma Estrada, s'ha decantat per "aprofitar l'ampliació per recuperar la Ricarda", que segons ella ara com ara està degradada, i recuperar el sistema de llacunes de l'espai natural.

Amb aquest objectiu, ha proposat "compensar" l'impacte que segons el seu parer provocarà la iniciativa amb una nova zona humida de 235 hectàrees per acollir espècies subaqüàtiques i ocells, una mesura que requeriria expropiar 90 hectàrees de sòl agrícola productiu.

Estrada també ha demanat impulsar un únic organisme que prengui decisions sobre l'espai natural i que estigui dotat d'un pressupost, en considerar que el sistema de governança actual "no està funcionant".