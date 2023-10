Foment planteja allargar la pista de l'Aeroport del Prat per sobre de la Ricarda

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat impulsada per Foment del Treball ha plantejat allargar la pista 24L/06R un total de 840 metres per sobre de la Ricarda, "preservant la biodiversitat subaqüàtica" i l'espai natural en un sentit ampli.

"Dona prou recorregut com per tenir un espai d'entre 1,6 i 2,5 metres per sobre de la làmina d'aigua", ha explicat el president de la comissió, Lluís Moreno, en la presentació de les conclusions a les quals s'ha arribat en 29 compareixences.

Amb aquesta proposta, la pista arribaria als 3.500 metres de longitud per garantir que "tots" els avions del mercat puguin operar en les pitjors condicions meteorològiques.