Foment mostra preocupació per l'efecte de les incidències de Rodalies en la productivitat

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Foment i president de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Lluís Moreno, ha mostrat aquest dilluns la preocupació de la patronal sobre com l'efecte que els esdeveniments dels últims dies, especialment els relacionats amb Rodalies, afecten la productivitat.
Ho ha explicat després de la reunió convocada aquest dilluns per la Generalitat i els principals agents socials, en què ha explicat que "estem preocupats per la productivitat i com això afecta la producció del país, i que pot ser que fins i tot afecti les previsions de revisió del PIB de Catalunya el 2026".
Malgrat que Moreno ha ressaltat la bona disposició de Foment per asseure's i negociar, ha recordat que "tot està relacionat amb el fet que existeix una manca d'inversió d'infraestructures", que des de fa 14 anys ha acumulat 42.500 milions d'euros de dèficit d'inversió.
"Això és el que provoca el caos i el col·lapse que fa que els treballadors no puguin arribar a la feina o els estudiants a les universitats", ha defensat Moreno, alhora que ha dit, en les seves paraules, que no només és un tema de diàleg social entre els sindicats i empresaris.
El vicepresident ha dit que existeix un tercer interventor, que són els governs, tant central, de la Generalitat com els locals, "que han d'entendre que s'ha d'invertir perquè les infraestructures públiques funcionin d'una manera correcta".