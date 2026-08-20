Foment lamenta la mort de Josep Cusí i destaca la seva unió amb l'economia i l'esport

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha lamentat la defunció de l'empresari i armador català Josep Cusí a Barcelona, i ha destacat la seva unió amb l'economia del país i l'esport.
"Era un home compromès, discret i amb una gran visió de futur", ha assenyalat la patronal en un missatge en 'X' d'aquest dijous recollit per Europa Press.
Cusí, conegut per la seva amistat amb el rei emèrit Joan Carles I i per ser l'armador del vaixell Bribón, amb el qual va participar en regates juntament amb l'antic monarca, va morir la matinada d'aquest dimecres als 92 anys.