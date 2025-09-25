Foment i l'AEP reforcen les relacions econòmiques entre Catalunya i el nord de Portugal

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i l'Associaçao Empresarial de Portugal (AEP) han celebrat aquest dijous una jornada amb l'objectiu d'aprofundir en les relacions econòmiques entre Catalunya i el nord de Portugal, informa la patronal catalana en un comunicat aquest dijous.
La trobada ha comptat amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper; la cònsol de Portugal a Barcelona, Indira Rodrigues; el vicepresident de l'AEP, José Luis da Rocha, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Sánchez Llibre ha destacat que la trobada "consolida un autèntic pont aeri empresarial entre Catalunya i el nord de Portugal" que es basa en un comerç sòlid, inversions creixents i un entramat comercial compartit.
La patronal ha explicat que "Catalunya i Portugal comparteixen un teixit empresarial dinàmic i complementari" que s'expressa en un comerç diversificat i en inversions mútues.
La consolidació de la relació "té com a objectiu ampliar les oportunitats de creixement i innovació" en sectors com l'automoció, els plàstics, la maquinària, els serveis financers i la logística.