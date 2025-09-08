Foment inicia una campanya per impulsar la productivitat de l'economia catalana

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha engegat una campanya per donar a conèixer el seu pla per impulsar la productivitat i la competitivitat de l'economia catalana, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Es tracta d'un document que identifica els principals dèficits de l'economia de Catalunya i proposa un conjunt de mesures concretes per revertir la situació i impulsar millores.
En aquest sentit, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que "el creixement econòmic i el benestar dels ciutadans passa per una millora decidida de la productivitat".
En concret, l'informe recomana un marc d'acció amb vuit àmbits prioritaris, en què el primer és la fiscalitat, amb mesures com la supressió de l'impost sobre el patrimoni o un límit màxim del 5% en l'impost de successions i donacions.
La patronal també aposta per impulsar l'habitatge assequible amb l'eliminació de la reserva del 30% d'habitatge social en noves promocions i acords públic-privats per mobilitzar sòl, a més de la simplificació administrativa.
INFRAESTRUCTURES I MERCAT LABORAL
Invertir anualment 5.500 milions d'euros en infraestructures estratègiques, accelerar la implantació d'energies renovables, allargar el cicle de les centrals nuclears i millorar la gestió hídrica, també són algunes de les mesures de Foment.
Quant al mercat laboral, vol reforçar la negociació col·lectiva, fomentar un pla contra l'absentisme i evitar la reducció de la jornada fina a 37,5 hores, a més del control horari per llei.