Foment incorpora al seu ecosistema empresarial la firma d'assessorament econòmic Afi

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha incorporat al seu ecosistema empresarial la firma d'assessorament econòmic Afi per dotar-se d'"una nova mirada experta en àmbits clau per a la competitivitat com l'anàlisi econòmica, la regulació, el finançament i la transformació empresarial".
La incorporació s'ha oficialitzat en una reunió entre el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el soci director de Corporate Finance d'Afi, Pablo Mañueco, ha informat aquest dilluns la patronal en un comunicat.
Sánchez Llibre ha destacat d'Afi la seva "independència, rigor i capacitat d'anticipar els grans reptes que afecten les empreses".