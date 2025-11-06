Foment incorpora Forvis Mazars com a nou soci per impulsar el creixement empresarial

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha sumat com a nou soci l'empresa de serveis d'auditoria, fiscal, legal i consultoria Forvis Mazars, una incorporació que té com a objectiu "aportar coneixement, xarxa i solucions pràctiques per fer créixer l'empresa catalana", informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
Forvis Mazars compta amb 900 professionals i presència a vuit ciutats espanyoles (Alacant, Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Oviedo, València i Vigo), per la qual cosa aquesta aliança servirà per a l'acompanyament de les empreses de totes les dimensions des del compliment normatiu fins a l'estratègia de creixement.
L'acord s'ha signat a la seu de Foment entre el secretari general de l'entitat, David Tornos, i el president de Forvis Mazars a Espanya, Santiago Casadejús.