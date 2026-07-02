Foment incorpora com a soci la firma d'assessorament legal i fiscal BDO Abogados

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha incorporat com a nou soci BDO Abogados, una firma especialitzada en serveis professionals en els àmbits legal, fiscal, financer i de negoci, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha explicat que la incorporació de BDO Abogados "aporta una visió experta sobre aspectes fonamentals per a la competitivitat empresarial", com la fiscalitat, la seguretat jurídica, el compliment normatiu i l'eficiència de les organitzacions.
Per la seva banda, el president de la firma, Enrique Azorín, ha destacat la importància de treballar de manera conjunta amb les organitzacions empresarials per "generar un entorn més favorable per a l'activitat econòmica i la presa de decisions de les empreses".