Foment inaugura una oficina a Shanghai per acostar-hi més pimes catalanes

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha inaugurat una oficina comercial de la patronal catalana a Shanghai (Xina) per acostar el mercat asiàtic a les pimes catalanes
L'obertura d'aquesta oficina s'afegeix a les que la patronal té a Brussel·les (Bèlgica), el Marroc i Porto (Portugal), i s'emmarca en la seva "estratègia d'expansió exterior i reforç del teixit empresarial", ha informat Foment aquest dimecres en un comunicat.
El president de l'oficina serà el vicepresident de HRC Group i president d'Acceder Catalunya, Jordi Aranega, i la vicepresidenta serà l'economista Lei Ren.
L'anunci coincideix amb la signatura de dos memoràndums d'entesa entre Foment del Treball i la Shanghai General Chamber of Commerce, i també amb el Council for the Promotion of International Trade Shanghai i entitats locals.
Aquests acords són un punt de partida per "consolidar les inversions recíproques" entre els mercats xinès i català, segons Sánchez Llibre.
Les exportacions catalanes a la Xina van sumar 1.829 milions d'euros el 2024, més de 1.250 empreses exporten de manera regular a aquest mercat i més de 280 tenen filials establertes.