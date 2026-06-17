Foment impulsarà el coneixement en comptabilitat i direcció juntament amb professionals del sector

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (Accid) per impulsar iniciatives conjuntes en l'àmbit de la comptabilitat, la informació financera, la direcció d'empreses i la gestió empresarial, informa la patronal aquest dimecres en un comunicat.
En concret, l'acord preveu l'organització de conferències, jornades i activitats formatives per als membres de totes dues entitats.
També inclou la difusió recíproca d'iniciatives i continguts, promoció d'espais de debat i l'actualització de competències en els àmbits vinculats a la direcció empresarial.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacat que les empreses necessiten "més que mai" informació rigorosa, criteri i coneixement per prendre decisions, en un context que, ha destacat, està en transformació constant.
D'altra banda, la presidenta d'Accid, Montserrat Casanovas i Ramon, ha subratllat que l'acord "reforça" la capacitat de l'entitat de connectar amb el conjunt del teixit empresarial de Catalunya.