Publicat 17/06/2026 11:18

Foment impulsarà el coneixement en comptabilitat i direcció juntament amb professionals del sector

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i la presidenta d'Accid, Montserrat Casanovas i Ramon
FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (Accid) per impulsar iniciatives conjuntes en l'àmbit de la comptabilitat, la informació financera, la direcció d'empreses i la gestió empresarial, informa la patronal aquest dimecres en un comunicat.

En concret, l'acord preveu l'organització de conferències, jornades i activitats formatives per als membres de totes dues entitats.

També inclou la difusió recíproca d'iniciatives i continguts, promoció d'espais de debat i l'actualització de competències en els àmbits vinculats a la direcció empresarial.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha destacat que les empreses necessiten "més que mai" informació rigorosa, criteri i coneixement per prendre decisions, en un context que, ha destacat, està en transformació constant.

D'altra banda, la presidenta d'Accid, Montserrat Casanovas i Ramon, ha subratllat que l'acord "reforça" la capacitat de l'entitat de connectar amb el conjunt del teixit empresarial de Catalunya.

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