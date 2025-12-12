Foment i Gremi de Garatges impulsaran els aparcaments com la clau de la nova mobilitat urbana

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i el Gremi de Garatges de Barcelona i Província han signat aquest divendres un nou acord de col·laboració per reforçar el suport institucional i empresarial al sector dels garatges i aparcaments, "un actor clau en l'ordenació de la mobilitat i en el funcionament diari de la ciutat", informa la patronal en un comunicat.
L'acord assenta les bases per impulsar noves línies de treball conjunt en àmbits com la mobilitat, la normativa sectorial, la digitalització i l'acompanyament als operadors.
La primera reunió de treball ha estat encapçalada pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i pel president del Gremi de Garatges, Xavier Ferrer.
També hi van assistir el secretari general de Foment, David Tornos, i el secretari general i gerent del Gremi, Rubén Fernández.
Durant la trobada, les dues organitzacions van coincidir en la necessitat de reforçar el paper del sector en els reptes actuals de la mobilitat urbana, com la necessitat d'"alliberar espai públic, reduir la congestió i dinamitzar l'economia local".