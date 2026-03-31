Foment i la Fundació Impulsa s'alien per donar suport al talent jove a través de l'FP

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i la Fundació Impulsa han signat un conveni de col·laboració per promoure la igualtat d'oportunitats entre els joves a Catalunya, facilitant el seu accés a la formació, el desenvolupament professional i la inserció en el mercat laboral, amb el focus posat en la formació professional (FP).
L'acord, centrat a millorar les oportunitats formatives i laborals de joves en situació de vulnerabilitat, ha estat signat per la presidenta de la Fundació Impulsa, Andrea Carandell, i el director executiu de Foment del Treball, Laureà Folch, informa la patronal en un comunicat aquest dimarts.
En la reunió també hi han participat, per part de la patronal, el secretari general, David Tornos; el director territorial, César Sánchez; i la responsable de coneixement i FP, Natalia Baldan; i, per part de la fundació, la responsable d'Aliances Estratègiques, Glòria Pujol.
Tornos ha destacat que apostar per la formació i l'acompanyament dels joves és "essencial per construir una economia més competitiva i cohesionada", i que iniciatives com la de la Fundació Impulsa contribueixen a connectar talent i empresa amb impacte social, segons ell.
Per la seva banda, Carandell ha subratllat que la implicació del món empresarial és "clau per garantir que cap jove quedi enrere i pugui desenvolupar el seu projecte vital i professional amb igualtat d'oportunitats".