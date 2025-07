Foment i Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné col·laboren pels drets de la infància

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de la Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné, Ramon Vila, han signat un conveni de col·laboració per impulsar la protecció dels drets de la infància, especialment en contextos de vulnerabilitat, informa la patronal en un comunicat aquest dilluns.

La fundació treballa per garantir l'accés dels infants en situació de risc social a la naturalesa, l'educació ambiental i les activitats de lleure, com colònies d'estiu o sortides de cap de setmana.

L'objectiu és fomentar la inclusió sociocultural dels nens i les seves famílies, a més d'afavorir l'arrelament territorial.

Foment difondrà entre les seves empreses les accions i necessitats de la fundació, que se centren en l'obtenció de recursos, aliments i materials per fer activitats educatives i de lleure.

A més a més, necessita suport en l'organització d'un esdeveniment anual per captar fons i per facilitar contactes institucionals per accedir a subvencions públiques destinades al tercer sector.