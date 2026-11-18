TARRAGONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball "exigeix" a la Generalitat de Catalunya i a les autoritats competents una intervenció immediata per restablir la lliure circulació i garantir l'accés a les instal·lacions del complex petroquímic de Tarragona.
En un comunicat aquest dimecres, la patronal alerta de "la gravetat dels bloquejos recurrents que pateixen els accessos al polígon des de fa 10 dies", en el marc de la vaga convocada pel sector del metall.
Ha explicat que aquesta situació està provocant un "col·lapse continuat" i impedeix la normalitat operativa, la rotació de torns, les tasques de manteniment i l'accés dels serveis d'emergència.
En aquest sentit, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha afirmat que el dret a vaga és legítim i respectable, però ha afegit que "no es pot utilitzar com una eina de coacció per bloquejar un complex industrial estratègic ni per posar en risc la seguretat de les persones i les instal·lacions".
També ha explicat que el 90% de la representació sindical i la patronal del metall ja han signat el conveni col·lectiu vigent i ha qualificat d'inacceptable que "una vaga convocada pels sindicats minoritaris mantingui com a ostatge" el sector.