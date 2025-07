Foment envia a Illa un manifest per la transició energètica i la competitivitat industrial

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha enviat al president de la Generalitat, Salvador Illa, el manifest 'Garantir el subministrament energètic. Per una energia competitiva i sostenible', que demana garantir el subministrament energètic amb una política industrial ambiciosa, realista i sostenible.

La patronal demana "una intervenció ferma del Govern" i accions concretes per impulsar la transició energètica i evitar la pèrdua de competitivitat industrial, informa aquest diumenge en un comunicat.

També constata una "preocupació per l'actual retard de Catalunya" en la implantació de renovables i per les conseqüències que això pot tenir per a la indústria.

"Catalunya necessita una política energètica industrial a l'altura del repte que enfrontem", segons el manifest de l'organització, que defensa la neutralitat climàtica el 2050, però avisa que només serà possible assegurant un subministrament energètic fiable i competitiu.

PROPOSTES

Entre les mesures que planteja hi ha ampliar el cicle productiu de les centrals nuclears, convocar ja la subhasta de cogeneració, fer una retribució justa de les xarxes de distribució, i impulsar els gasos renovables, com el biometà i l'hidrogen verd.

A més, proposa aplicar l'Estratègia Catalana del Biogàs, un emmagatzematge a gran escala, simplificació normativa, autoconsum industrial i una reforma fiscal que elimini traves "com l'impost a la generació elèctrica, que no existeix a cap altre país europeu".

L'organització presidida per Josep Sánchez Llibre ha afegit que aquestes mesures "no responen a cap ideologia, sinó al sentit comú i a criteris empresarials i tecnològics".