Foment i empresaris gallecs preparen un fòrum empresarial a Barcelona el 2026

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han organitzat un fòrum empresarial bilateral que se celebrarà a Barcelona el 2026 i en què participaran empresaris catalans i gallecs dels sectors industrial, tèxtil, turístic i de l'economia blava, entre d'altres.
Les relacions comercials entre Galícia i Catalunya ronden els 5.000 milions d'euros anuals i tots dos territoris conformen el 25% del PIB nacional i un 35% de les exportacions espanyoles, informa Foment en un comunicat aquest dijous posterior a una reunió a l'illa d'A Toxa (Pontevedra), a la qual han assistit el president de Pimec, Josep Sánchez Llibre, i el president de la CEG, Juan Manuel Vieites, entre d'altres.
En la cita també es tractaran qüestions transversals dels equips de treball de les dues entitats empresarials exposant la seva situació, problemàtiques i possibles solucions, a fi d'elaborar una declaració conjunta abordant la descarbonització i transició energètica, habitatge, digitalització i IA, entre altres aspectes.
De la mateixa manera, abordaran la necessitat d'un mercat laboral eficient i qüestions que preocupen especialment l'empresariat, "com l'elevat absentisme, la productivitat i la fiscalitat, el paper de la reindustrialització i l'autonomia estratègica, a més d'evitar la dependència productiva i de matèries primeres del sud-est asiàtic".
També s'analitzarà "la necessitat de simplificació del marc regulatori", a més de la simplificació d'obligacions i tràmits que, textualment, ofeguen les empreses.