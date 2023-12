Foment emmarca l'impost a banca i energètiques en "situacions de crisis" i demana no allargar-lo

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha emmarcat l'impost a la banca i a les energètiques en "situacions de crisis" i ha demanat no allargar-lo.

"Superat aquest període transitori, aquest període que no fa falta que sigui permanent, no fa falta que ho allarguem", ha defensat en roda de premsa aquest dimecres per presentar l'Informe de Conjuntura Econòmica de l'últim trimestre al costat del president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, Valentí Pich.

Ambdues taxes seguien "suscitant debat en el si del Govern de coalició" aquest dimecres, quan el Consell de Ministres aprovarà la pròrroga parcial de l''escut social'.