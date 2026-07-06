Foment dona suport per unanimitat a la candidatura de Garamendi per presidir la CEOE

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La junta directiva de Foment del Treball ha aprovat per unanimitat el seu suport a la candidatura d'Antonio Garamendi per presidir la CEOE, informa aquest dilluns en un comunicat.
La patronal catalana ha valorat la feina de Garamendi, que opta a la reelecció, i del seu equip directiu, format per alguns membres de Foment.
Les eleccions se celebraran l'1 d'octubre en una assemblea general electoral, per a les quals Garamendi també ha rebut el suport d'altres organitzacions com la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme).