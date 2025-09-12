Foment diu que la reducció de la jornada tindria un "sobrecost inassumible" per a les empreses

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha advertit que la reducció de jornada fins a les 37,5 hores, el projecte de llei de la qual va ser tombat dimecres al Congrés, tindria un "sobrecost insumible" per al teixit empresarial i seria contrari al principi de llibertat d'organització empresarial.
En un comunicat aquest divendres, la patronal alerta que el Ministeri de Treball ha iniciat els tràmits relatius al projecte de reial decret pel qual es desenvolupa el text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors en matèria de registre de la jornada, el qual "s'aprovaria sense iniciar un nou debat dins el diàleg social ni en debat parlamentari".
Foment ha vinculat aquesta decisió a la introducció el 2019 d'un nou apartat en l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per incorporar l'obligació de registrar l'horari diari, la qual cosa a parer seu "ja va suposar càrregues i rigideses per a les empreses".
"Ara, es pretén un desenvolupament reglamentari que comportaria un canvi profund en la pràctica del registre de la jornada, que seria una sobrecàrrega inassumible per a les empreses, especialment per a les pimes i els autònoms", ha criticat.
Així mateix, Foment ha apuntat que aquest desenvolupament normatiu no pot alterar el contingut essencial del que estableix l'Estatut dels Treballadors en relació amb el registre de la jornada, "que en cap cas determina ni el limita a un sistema específic i exclusiu".