Foment diu que les absències pel tall de Rodalies s'han de justificar

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
La directora de relacions laborals de Foment del Treball, Jessica Villar, ha afirmat que els retards o absències derivades de la suspensió de Rodalies després de l'accident d'un tren a Gelida (Barcelona) aquest dimarts s'han de justificar i recuperar les hores.
En unes declaracions davant els mitjans aquest dimecres, ha sostingut que els permisos que s'estableixen en l'Estatut dels Treballadors "no contemplen la situació actual", per la qual cosa recomana posar-se en contacte amb l'empresa des de primera hora i que s'analitzi cadascun dels casos.
Si una persona no pot accedir al seu lloc de treball o arriba tard pel tall generalitzat de Rodalies, "ha de, en la mesura del possible, justificar l'absència i recuperar en un moment posterior aquesta falta d'assistència justificada".
Així mateix, ha alertat que en alguns convenis col·lectius pot existir alguna "regulació anàloga que pugui ser aplicable a aquest tipus de situacions o fins i tot que les pròpies empreses puguin tenir protocols o acords interns que puguin ser aplicables".
Respecte a la recuperació de les hores, ha considerat recomanable un "diàleg d'aquesta empresa i el treballador sobre la millor hora de recuperar-les".