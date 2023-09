Foment demana un soci industrial català en la nova etapa de Celsa, "essencial" per a Catalunya

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha considerat necessari que Celsa tingui un soci industrial català, un cop la justícia ha donat llum verda als fons creditors per agafar el control de l'empresa, fins ara propietat de la família Rubiralta.

Fonts de la patronal han expressat a Europa Press preocupació pel futur de l'empresa i recorden al Govern central que Celsa és estratègica i essencial per a Catalunya, tant pels seus 10.000 llocs de feina (més els indirectes) com per la seva activitat industrial, que "no s'ha de segmentar".

Ha insistit que els pròxims propietaris han de "donar continuïtat al que s'ha fet fins ara" a la siderúrgica, per la qual cosa proposen que un soci industrial català s'incorpori en la nova etapa.

Respecte al nomenament de Rafael Villaseca com a president (un perfil de consens, segons els fons que van aprovar aquesta designació a principis de setembre), Foment ho troba positiu a curt termini, i "a mitjà termini cal garantir la viabilitat de l'empresa".